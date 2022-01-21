Эксперимент по нормативному финансированию ТЦСОН и интернатов проведут в 2022 году

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по нормативному финансированию расходов территориальных центров социального обслуживания населения и домов-интернатов проведут в 2022 году в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 января 2022 года №34, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию эксперимента с ТЦСОН, рассчитывается исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на оказание услуг гражданам в территориальных центрах в расчете на одного обслуживаемого в год (определен в размере Br1710), базового норматива по направлению деятельности "обеспечение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов" в расчете на один койко-день (Br21,3), показателей деятельности территориальных центров, устанавливаемых облисполкомами и Минским горисполкомом, корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, потребности в расходах на содержание имущества.

Что касается домов-интернатов, объем бюджетных средств рассчитывается исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан в домах-интернатах в расчете на один койко-день (установлен в размере Br27), показателей деятельности домов-интернатов по их типам (количество койко-мест), корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, потребности в расходах на содержание имущества.

Порядок проведения экспериментов будет определен Министерством труда и социальной защиты по согласованию с Министерством финансов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.-0-