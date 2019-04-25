Экспериментальный многоцелевой беспилотник "Грач" представят на MILEX

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальный многоцелевой беспилотный летательный аппарат мультироторного типа "Грач" со сменными модулями будет представлен на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме.

Экспериментальный дрон создан специалистами Завода точной электромеханики. Впервые его образец был представлен 7 февраля на выставке разработок во время заседания коллегии Госкомвоенпрома на Минском заводе колесных тягачей.

"Грач" в ударном варианте способен бороться как с живой силой противника, так и с легкобронированными объектами. В варианте "камикадзе" на беспилотник подвешивается неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ. В итоге дрон может поражать цель кумулятивно-боевой частью и пробивать до 350 мм брони. При использовании же осколочной боевой части образуется около 400 осколков весом примерно 3 г каждый. Кроме того, беспилотник способен нести малые авиационные бомбы типа ПТАБ-2,5.

Фото Госкомвоенпрома

"Самый простой вариант вооружения для "Грача" представляет собой модуль для бомбометания ручными гранатами в количестве до 4 штук. Также в качестве подвесного вооружения может использоваться разовая зажигательная кассета - в ней до 60 поражающих элементов с температурой горения 2,2 тыс. градусов по Цельсию. Данные боеприпасы могут применяться для уничтожения складов, эшелонов и живой силы противника", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Максимальная дальность полета "Грача" - до 18 км, а скорость - до 65 км/ч. Масса целевой нагрузки - до 3,6 кг. Отличительной особенностью дрона является его скрытность. Работу двигателей можно услышать с высоты не более 20 м.

Весь комплекс испытаний многоцелевого беспилотного летательного комплекса "Грач" планируется завершить к 2020 году. По мнению специалистов, дрон может найти себе применение и в гражданской сфере. К примеру, при проведении поисково-спасательных работ.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Церемонию официального открытия планируется провести 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается проведение 8-й международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-