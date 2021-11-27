Эксперт: Беларусь не использует проблему беженцев, а участвует в ее решении

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не использует проблему беженцев в своих целях, а принимает участие в ее решении. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя приезд Президента Беларуси Александра Лукашенко на границу, сообщает БЕЛТА.

"Способность увидеть проблему лицом к лицу, способность понять, в чем она состоит и как с ней справляться, это качества политического лидера", - сказал Кирилл Коктыш.

По его словам, это поступок человека, который понимает, что на нем лежит ответственность за страну и ее репутацию. "Чувствование ситуации, способность ее постигнуть - это то качество, которое Александр Григорьевич демонстрирует все годы своего президентства, начиная еще, насколько помню наше с ним первое интервью, с 1994-1995 годов", - констатировал эксперт.-0-

Фото Максима Гучека