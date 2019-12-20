Эксперт: белорусская экономика нуждается в иностранных инвестициях для развития регионов

Беларуси нужны иностранные инвестиции прежде всего для развития регионов. Такое мнение высказал член экспертного совета премии "Лидер потребительского рынка", заведующий кафедрой экономики и управления Института предпринимательской деятельности кандидат экономических наук Олег Сивограков.

По словам экономиста, сегодня существует проблема некоторого экономического разрыва между столицей и регионами Беларуси, преодолеть который без иностранных инвестиций будет очень трудно. "Нам необходимо всячески поощрять инвесторов, которые вкладывают деньги в локальных производителей и создают рабочие места в регионах, – заявил Олег Сивограков. – Иностранные инвесторы не только приносят деньги в регионы, но и привносят свою культуру производства, технологии и деловые связи, позволяющие продвигать отечественную продукцию на зарубежных рынках".

На церемонии вручения премии "Лидер потребительского рынка – 2019", состоявшейся 11 декабря в столичном "Президент-Отеле", награду получили предприятия с иностранными инвестициями из Кобрина, Несвижа, Калинковичей, занимающиеся производством постельного белья, лекарств, продуктов питания. География происхождения инвестиций предприятий-лауреатов включает в себя Германию, Нидерланды, Финляндию, Эстонию, Россию, Украину и другие государства.

"Фактически наше премия является международной, хоть мы и не подчеркиваем это, – заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Для нас важно поддержать тех инвесторов, которые вкладывают средства в нашу страну и прежде всего в развитие белорусских регионов".

Оргкомитет премии "Лидер потребительского рынка" поддерживает иностранных инвесторов, развивающих белорусские регионы, и предоставляет им индивидуальные условия участия. Такие предприятия получают дополнительные возможности для рекламы своей продукции и другие бонусы.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 150 успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.