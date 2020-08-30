Эксперт: белорусские рабочие понимают, что экономика должна работать на страну

30 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Призывы к забастовкам не находят поддержки у белорусских рабочих, потому что они понимают: экономика должна работать на страну. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал российский эксперт Станислав Бышок.

"В этом смысле есть понимание, что политика отдельно, а экономика отдельно и безотносительно политической ситуации экономика должна работать на страну", - отметил Станислав Бышок. По его мнению, забастовка может иметь смысл только когда у нее есть четкие и, самое главное, выполнимые требования - такого рабочие от инициаторов не услышали. "Одно дело призывать к забастовкам, находясь за пределами страны, а другое дело - работать на предприятии, имея свою политическую точку зрения, но тем не менее ставить под угрозу свою работу, зарплату, а также работу коллег", - сказал он.

Эксперт высказал также мнение, что многие силы в Беларуси поддерживают инициативу Александра Лукашенко о необходимости конституционных реформ. "Никто извне не сможет разрешить ситуацию в Беларуси. И белорусское общество достаточно взрослое для того, чтобы собираться и вместе обсуждать дальнейшую судьбу страны", - подчеркнул Станислав Бышок.

Эксперт констатировал, что в последнее время наблюдается серьезная информационная активность некоторых западных стран в отношении Беларуси. Говоря же о позиции России, Станислав Бышок сказал: "Мне кажется, что позиция России максимально нейтральная и благожелательная к диалогу внутри белорусского общества".-0-