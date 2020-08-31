Эксперт: белорусских рабочих пытались использовать, не говоря им о последствиях забастовок

31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусских рабочих пытались использовать, толкая их на забастовки и не говоря обо всех последствиях для экономики, предприятий и самих сотрудников. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА российский публицист, радиоведущий, блогер и общественный деятель Армен Гаспарян.

"Белорусских рабочих развели очень серьезно, никто ведь не говорил им о последствиях забастовок", - сказал Армен Гаспарян. В частности он напомнил, что как только появились сообщения о приостановке производства на "Беларуськалии", телекомпания CNN сразу же дала в эфир: американские компании на рынке минеральных удобрений решили увеличить производство.

"Мы же прекрасно понимаем, что есть определенный процент людей на зарплате, которые ходили и подзуживали рабочих: давайте проведем забастовку, - отметил эксперт. - Насколько мне коллеги из Минска рассказали, уже даже отследили, кто это делал конкретно. Обещали рабочим денег, но никто ведь сразу не сказал, какие будут убытки и кто это потом будет возмещать. Видимо, белорусы посмотрели, посчитали и сказали: знаете что, камбэк в 90-е никому не нужен".

"Белорусы очень мудрый народ, он все прекрасно понимает. Если и есть какие-то проблемы, то это же не повод сокрушить страну, все же видели, что было в Украине", - подчеркнул Армен Гаспарян.-0-