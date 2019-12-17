Эксперт: белорусский язык и национальная символика могут быть эффективными инструментами маркетинга

Использование белорусского языка и национальной символики в рекламе и оформлении товаров могут повысить лояльность покупателей к марке и сделать продажи более эффективными. Такое мнение высказал член экспертного совета премии "Лидер потребительского рынка", заведующий кафедрой экономики и управления Института предпринимательской деятельности кандидат экономических наук Олег Сивограков.

"Мировые тенденции сегодня таковы, что покупатели предпочитают продукцию локальных производителей, особенно если дело касается продуктов питания, – рассказал экономист. – Многие люди вполне обоснованно полагают, что локальные производители лучше учитывают вкусовые предпочтения местного населения и производят более качественный товар. И белорусы в этом вопросе придерживаются аналогичной точки зрения".

По словам экономиста, сегодня белорусский рынок отличается высокой конкуренцией, насыщен качественной продукцией, а потребители избалованы широким выбором. В таких условиях использование белорусского языка и национальной символики в рекламе и оформлении товаров позволяет выделиться на фоне конкурентов и подчеркнуть белорусское происхождение товара. "А обращение к патриотическим чувствам покупателей может оказаться удачным маркетинговым ходом", – резюмировал эксперт.

Удачным примером использования белорусского языка и символики в маркетинговых коммуникациях Олег Сивограков назвал премию "Лидер потребительского рынка – 2019", церемония вручения которой состоялась 11 декабря в столичном "Президент-Отеле". Обладатели премии получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "Лидер-2019". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

"Использование в знаке премии национальной белорусской символики – наша принципиальная позиция, – заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Мы сознательно защитили товарный знак премии именно на белорусском языке, поскольку полагаем исключительно важным его использование в бизнесе. Белорусский язык – это не только язык культуры, фольклора, искусства, он может находить свою нишу и в бизнесе, делать товары узнаваемыми и привлекательными. Пока белорусского языка в бизнесе не так много, но мы постепенно, без лишнего навязывания, содействуем тому, чтобы он проявлялся и как язык бизнеса".

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 150 самых успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.