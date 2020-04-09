Эксперт: для профилактики наркомании детей нужно учить справляться со стрессами

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики наркомании детей нужно учить справляться со стрессами. Такое мнение во время тематического круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала заведующая подростковым отделением Городского клинического наркологического диспансера Минска, врач-нарколог Людмила Шпаковская.

Специалист отметила: профилактика должна быть систематической и постоянной. В младших классах пока рано рассказывать о вреде наркотиков, зато детей можно учить ответственному поведению, говорить с ними, как важно правильно питаться и заниматься спортом. "Это в принципе способствует тому, чтобы ребенок начал ценить свое здоровье. А чтобы дети не употребляли психоактивные вещества, их нужно научить справлять со стрессом, выходить из любой сложной ситуации. Это основная профилактика", - считает Людмила Шпаковская. Она добавила, что стрессом для ребенка могут стать и неудачи в учебе, и ссоры с друзьями.

Профессор кафедры проектирования образовательных систем Республиканского института высшей школы Виктория Хриптович выразила схожую точку зрения. "Ученые достаточно хорошо разобрались в механизмах формирования зависимого поведения. Наркотик для подростка - это псевдоадаптер, который якобы помогает ему справиться с жизненными трудностями, с неудовлетворительным психоэмоциональным состоянием", - пояснила она. Виктория Хриптович затронула также проблему взаимодействия школы и семьи. Родителям, по ее словам, нельзя недооценивать совместную профилактическую работу. Специалист порекомендовала не игнорировать тематические мероприятия, которые проходят в школе, в том числе во время шестого школьного дня.

Если дело все же доходит до лечения зависимости, то роль семьи переоценить невозможно. "Без родителей очень сложно работать с ребенком. Мы не знаем ситуацию в семье. Иногда употребление наркотиков - это просто крик ребенка о помощи, чтобы на него обратили внимание", - подчеркнула Людмила Шпаковская. В то же время она констатировала: родители не всегда готовы работать со специалистами. Для многих признать, что сын или дочь употребляет наркотики, - проблема. Более того, дети и родители просто не хотят обращаться к врачам. "Люди боятся того, что мы сообщим в школу, лицей, колледж или милицию. Но пока человек не преступил черту закона, любая помощь оказывается анонимно. Подростковый врач-нарколог не монстр, который хочет испортить жизнь детям. Это тот человек, который хочет максимально помочь, пока не сформировано заболевание", - подчеркнула специалист.-0-

Фото Оксаны Манчук

МВД: подростковая наркопреступность снижается, но зачастую носит многоэпизодный характер "В 2020 году наметилась тенденция к дальнейшему снижению количества подростков, вовлеченных в наркооборот", - рассказала заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова.

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