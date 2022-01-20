Эксперт: доклад ИКАО в пух и прах разбивает версию о перехвате самолета Ryanair

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация гражданской авиации ИКАО провела расследование экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска. Доклад организации доказывает, что перехвата гражданского самолета не было, заявил эксперт аналитического портала RuBaltic Алексей Ильяшевич.

Эксперт отметил, что в мае 2021 года Беларусь обвиняли в перехвате гражданского самолета с использованием боевой авиации. Тем не менее доклад ИКАО опровергает данные обвинения.

"МИГ-29 был отправлен, однако все еще находился в 55 км от самолета Ryanair, когда приземлился Boeing. МИГ прервал миссию и вернулся на базу", - цитирует Алексей Ильяшевич доклад ИКАО.

"Согласно доказательствам, представленным Беларусью, между МИГ-29 и RYR ITZ не было сопровождения или перехвата, и на радиоканалах, используемых RYR ITZ, не было зафиксировано сообщений МИГ-29. Согласно информации, предоставленной летным экипажем и бортпроводниками, не было никакой связи, взаимодействия, визуального наблюдения или других сведений об участии военных самолетов в полете", - говорится в докладе организации гражданской авиации.

И таким образом, отмечает Алексей Ильяшевич, ИКАО "в пух и прах разбивает версию об "угоне" самолета". "Потому что угон или акт государственного пиратства, как тогда говорили, предполагает какое-то насильственное действие: прилетел истребитель и приказал поворачивать на Минск - это похоже на угон. Но истребитель с экипажем Boeing не взаимодействовал, никому не угрожал и летел где-то очень далеко", - говорит эксперт.

При этом он отмечает, что санкции против Беларуси вводились именно за угон самолета, хотя никакого угона не было. "Поэтому давайте говорить прямо: Евросоюз просто так запретил своим авиакомпаниям совершать рейсы над Беларусью. Белорусским авиакомпаниям просто так запретили использовать воздушное пространство ЕС и Украины", - заявил Алексей Ильяшевич.

По словам эксперта, такая ситуация абсурдна. "Мы же понимаем, что нельзя наказывать подозреваемого до того, как закончилось расследование. Этого не может быть, это просто какой-то абсурд. Но с Беларусью именно так и произошло: ее обвинили, ее наказали, а потом провели расследование и уже получается, что не все так однозначно", - отмечает Алексей Ильяшевич.

По мнению эксперта, Евросоюзу следовало бы отменить санкции против Беларуси, компенсировать убытки и принести официальные извинения. "Если бы мы жили реально в цивилизованном мире, я бы спросил: когда Евросоюз отменит санкции против Беларуси, которые связаны с этим инцидентом, когда Евросоюз компенсирует Беларуси потери от этих санкций и когда конкретные европейские политики извинятся перед Беларусью за свои лживые заявления? Но эти вопросы прозвучат в никуда, в пустоту", - резюмирует Алексей Ильяшевич.-0-