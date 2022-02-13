Эксперт: еще никогда не было такого оголтелого лживого информационного наступления на Россию

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще никогда не было такого оголтелого лживого информационного наступления на Россию, заявил в эфире ОНТ российский военный обозреватель Виктор Баранец, сообщает БЕЛТА.

"Вы знаете, я уже лет пятьдесят занимаюсь теорией и практикой информационных войн и я никогда еще не видел такого оголтелого провокационного и лживого информационного наступления на Россию", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель констатировал: "Запад пытается убедить мир, что не сегодня-завтра Путин и Шойгу на танках ворутся в Киев. Это очень такой, я бы даже сказал, эффективный способ "запудривания мозгов для лохов". Если вы простодушный обыватель и денно, и нощно слышите, что Вашингтон говорит о скором нападении России на Украину, то вы, пожалуйста, пережевывайте мелко эту информацию. Не спешите ее глотать. Не подставляйте свои уши".-0-