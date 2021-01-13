Эксперт: Год народного единства - это архиактуально и архиважно

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявление Года народного единства - это архиактуально и архиважно. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился профессор БГУ, доктор экономических наук Валерий Байнев, сообщает БЕЛТА.

"Известные события августа - декабря 2020 года свидетельствуют о серьезном расколе общества. Объявление Года народного единства, несомненно, станет очень значимым событием, это архиактуально и архиважно. Вопрос только в том, насколько его идеи удастся претворить в жизнь, насколько удастся их реализовать. На мой взгляд, надо подходить к этому вопросу очень тонко", - отметил профессор.

По его мнению, разрыв в нашем обществе обусловлен во многом тем, что Беларусь находится между могучими центрами силы: Западом и Востоком. "Они жестко противостоят друг другу, и это отражается на населении нашей страны: эти разные силы как магнит притягивают тех, кто склонен к тому или иному вектору развития. Поэтому, как мне кажется, если экономическая многовекторность вполне допустима, то политическая ныне должна уйти в прошлое, - подчеркнул Валерий Байнев. - Нам нужно четко определиться, лично мне формула такого определения представляется следующей: курс на Россию и Китай, а с Западом должны быть чисто деловые торгово-экономические отношения. Потому что фактически он нас попытался политически уничтожить. Считаю, что Год народного единства - хороший повод решить наконец эту фундаментальную дилемму. Нам пора уже определиться, тем более что недавние события хорошо показали, кто нам друг, а кто нет".

Исполняющий обязанности председателя Республиканской партии труда и справедливости Александр Степанов также считает, что Год народного единства призван объединить людей, примирить разные мировоззрения, выкристаллизовать общее понятие Родины и Отчизны.

"Эти понятия выражаются национальной идеей. Белорусы убежденные, нейтральные и те, кто смотрит на устройство общества по-иному, должны соблюдать интересы нашей страны. Патриотизм каждого человека, преданность своей стране, следование ее интересам позволят Беларуси сформировать новые успехи, сохранить целостность, укрепить авторитет на международной арене. Мне представляется, что Год народного единства будет очень серьезным и важным для объединения всех людей вокруг Отчизны и Родины", - резюмировал он. -0-