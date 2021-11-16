Эксперт: государства мира должны уважительно относиться к жертвам войны

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства мира должны уважительно относиться к жертвам войны. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил представитель курдской общины Украины кандидат юридических наук Рустам Алоян, сообщает БЕЛТА.

"Есть ст.16 Женевской конвенции в защиту гражданского населения во время войны, которая обязывает государства мира уважительно относиться к жертвам войны. В первую очередь к беременным женщинам, больным людям, инвалидам, детям и к остальным людям, у которых в стране идет военный конфликт, вооруженные действия, - сказал Рустам Алоян. - И мы сегодня видим, что на границе Беларуси с ЕС скопилось несколько тысяч беженцев, которые оставили свои страны: Ирак, Сирию, потому что там идут военные действия".

Эксперт отметил, что сегодня европейские страны, другие государства региона должны оказать содействие этим людям в питании, проживании, медицинской помощи, как этот делает Беларусь.-0-