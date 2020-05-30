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30 мая 2020, 14:16

Эксперт: из режима самоизоляции люди могут выйти с ослабленным иммунитетом

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30 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Иммунитет людей во время режима самоизоляции мог ослабнуть из-за того, что организм меньше контактировал с внешними инфекциями. Избежать вспышки заболеваемости можно при постепенном выходе из такого режима, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"У людей не было два месяца контакта ни с какими инфекциями. Организм забыл, что такое вырабатывать иммунитет, забыл о таком свойстве, как держаться в напряжении, когда контактирует с различными вирусами. Новые заболевания могут быть связаны с другими ОРВИ, так как иммунитет к ним тоже снижается без постоянных контактов", - рассказал врач.

По его словам, за месяцы самоизоляции люди контактировали с одними и теми же бактериями - внутри своей семьи. "Соответственно, когда начнутся контакты с другими семьями, будут другие вирусные инфекции, помимо коронавируса", - отметил Евгений Тимаков.

Как посоветовал инфекционист, социальные контакты возобновлять нужно постепенно и не забывать соблюдать дистанцию. "Нельзя резко начинать контактировать, потому что это чревато вспышкой заболеваемости не коронавирусом, а другими болезнями", - поделился он, добавив, что организм сейчас не адаптирован также к резким перепадам температуры.

Евгений Тимаков уточнил, что ослабление иммунитета зависит от уровня гиподинамии и питания во время самоизоляции. "Если человек активно двигался, то меньше будет подвержен заболеваниям. Если были открыты окна, был свежий воздух - ничего не будет, - сказал он. - А если сидел закупоренный от и до - риск больше".-0-

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