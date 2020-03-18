Эксперт: к пересдаче карт в мировой политике будут готовы страны с технологиями квантового интернета

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будущем мировую политику ожидает пересдача карт с формированием новых сфер влияния. Готовы к этому будут страны с высокоразвитыми технологиями, например, квантовым интернетом. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Нефть, коронавирус и новая реальность" высказал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.

Как отмечалось, напрашиваются определенные аналогии между нынешней ситуацией и той, что складывалась в мире после Первой мировой войны, когда происходил фазовый переход от одной эпохи развития к другой. Схожесть усиливается из-за того, что тогда же бушевала пандемия испанского гриппа или "испанки". Участники "Экспертной среды" попытались спрогнозировать, каким выйдет мир из испытания коронавирусом. Так, Алексей Дзермант обратил внимание на общую тенденцию деглобализации. "Крупные игроки играют на разрушение глобальных связей, то есть создаются панрегионы. Каждый пытается, с одной стороны, замкнуться, а с другой - втянуть в свою сферу влияния больше игроков послабее. Сейчас мы наблюдаем размежевание, после которого, полагаю, уже наступит процесс объединения, но на совершенно новых правилах. Потому что карты пересдадут, и возникнут уже новые сильные игроки", - считает представитель Института философии.

Алексей Дзермант полагает, что наиболее подготовленными к новым реалиям будут страны, которые разовьют сверхбыструю связь, квантовый интернет, системы анализа больших данных и технологии отслеживания. Последние позволяют, в числе прочего, контролировать состояние здоровья больших масс людей. "Это то, что будет востребовано в ближайшие 10 лет. Страны, которые этого не имеют, не будут справляться с теми угрозами, которые мы сейчас видим. Тот, кто такие технологии разовьет, будет подготовлен к пересдаче карт в будущем", - уверен эксперт.

Что касается нефтяного рынка, то, по мнению Алексея Дзерманта, на первые места будут выходить альтернативные источники энергии, которые не завязаны на глобальные рынки. "Каждая страна сможет контролировать какой-то свой сегмент и не зависеть от цен, которые предложат конкуренты или партнеры. Это, возможно, атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, хотя тренд еще не настолько очевиден", - отметил он.-0-

Фото Максима Гучека

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