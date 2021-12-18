Эксперт: масштабный соцопрос показал, насколько люди удовлетворены проводимой госполитикой

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование "Беларусь. Мнение о будущем" показало, насколько люди удовлетворены проводимой в стране государственной политикой, заявила в эфире телеканала ОНТ доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ Алла Шавцова, комментируя результаты социсследования, сообщает БЕЛТА.

"В этом опросе участвовал в основном работающий контингент. Это люди, которые активно вовлечены в социальные и экономические процессы. Те, которые четко отдают себе отчет, как работает экономика, соответственно как работает социальный механизм и насколько на сегодняшний день люди удовлетворены проводимой государственной политикой", - сказала Алла Шавцова.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта) с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-