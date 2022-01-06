Эксперт: мятежники выступают орудием в руках желающих сыграть на внутренних противоречиях в Казахстане

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мятежники выступают орудием в руках тех, кто хочет сыграть на внутренних противоречиях в Казахстане. Такое мнение в программе "Наши новости" на телеканале ОНТ высказал независимый военный обозреватель Александр Алесин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, это совершенно правильный и оправданный шаг - пригласить Миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Путин и Лукашенко показали, что ОДКБ на стороне нынешней власти и не отдадут союзников на растерзание мятежникам. Да, там накопилось много внутренних противоречий, но появились желающие использовать эти противоречия: как говорится, бензин собственный, а спички - со стороны", - сказал эксперт.

Он считает, что прибытие Миротворческих сил ОДКБ вселило уверенность во власти Казахстана. "Я думаю, что дальше ситуация будет упрощаться, правительство возьмет контроль над ситуацией в свои руки. С точки зрения международного права все безукоризненно", - подчеркнул военный обозреватель.-0-