Эксперт о белорусском подходе к борьбе с коронавирусом - порядок бьет класс

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный, характеризуя белорусский подход к борьбе с коронавирусом, напомнил поговорку о бьющем класс порядке. Такое сравнение он привел в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

В спорте есть такое выражение - порядок бьет класс. Суть в том, что создание четкой системы работы оказывается сильнее отдельных, даже самых высококлассных специалистов и высоких технологий. "Наверное, этот принцип работает и в таких нештатных ситуациях, как та, что сложилась в мире с коронавирусом", - считает Анатолий Щастный. В Беларуси к борьбе с распространением COVID-19 подошли комплексно. Людям регулярно напоминают о профилактике. Налажен четкий санитарный контроль на границе, на высоком уровне работают медики. В стране хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и койко-мест, часть которых может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Кроме того, в Беларуси организовали работу горячих линий для пожилых людей и инвалидов. Волонтеры и социальные службы готовы помочь им с доставкой продуктов и лекарств, ответить на все волнующие вопросы.

По словам Анатолия Щастного, все это единая цепь: люди и их ответственность за свое здоровье, уровень доверия медикам, работа системы здравоохранения и социальный аспект. Как показывает белорусский опыт, в таких ситуациях, как с пандемией коронавируса, работает системность. "Мы работаем на опережение и получаем результат", - подчеркнул собеседник.

Что касается применения высоких технологий, то их, по мнению эксперта, выводить за рамки оказания медицинской помощи нельзя. "Но сейчас они работают на будущее - создание вакцин и лекарств. Наука сейчас, безусловно, должна сработать на опережение", - подчеркнул он. В разных странах мира сейчас ведутся разработки вакцин, экспресс-тестов. Результаты, убежден Анатолий Щастный, должны стать достоянием всего человечества. "Ситуация с коронавирусом показала, что закрытие границ не эффективная мера. Здесь нужно говорить о межгосударственном взаимодействии, об объединении усилий", - отметил он. В качестве примера профессор привел Китай, который активно делится разработками, отправляет своих специалистов, оказывает гуманитарную помощь нуждающимся в ней странам.-0-