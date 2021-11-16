Эксперт о действиях Польши в отношении беженцев: это чисто политическая игра

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Польши в отношении беженцев - чисто политическая игра. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, сообщает БЕЛТА.
"Это чисто политическая игра. Вообще-то абсурдная, учитывая, что по крайней мере три немецких города готовы принять беженцев. Поскольку значимая часть беженцев - это курды, а курдам Германия автоматом предоставляет убежище. Тот факт, что поляки стали намертво живым щитом между Германией, где беженцы легальны, и беженцами, - ничем другим, как попыткой политизировать и срубить максимум бонусов на этой ситуации, объяснить невозможно", - сказал Кирилл Коктыш.
Эксперт подчеркнул, что в этом плане Беларусь фактически действует как европеизатор, напоминая Европе про декларируемые ею ценности.-0-