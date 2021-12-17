Эксперт о масштабном соцопросе: белорусы интуитивно тяготеют к стабильности

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы интуитивно тяготеют к стабильности, заявил корреспонденту БЕЛТА руководитель социологической лаборатории Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого доктор социологических наук, профессор Виктор Кириенко, комментируя результаты исследования "Беларусь. Мнение о будущем".

"Люди действительно начинают стабилизироваться, понимая, что развитие общества и каждого в отдельности заключается в стабильности семьи, работы и так далее. В этом смысле нас это радует, - рассказал Виктор Кириенко. - Мы в теорию исследования заложили еще один мощный фактор - ковид. От него мы ни сегодня, ни завтра не уйдем. Когда проводили исследование, обнаружили определенную зависимость: система ценностей начинает перестраиваться. Белорусы - люди благоразумные, они понимают, что все достается в труде. Поэтому интуитивно к стабильности тяготеют, и это видно".

Эксперт отметил, что на фоне агрессивной санкционной политики Запада в отношении нашей страны и четкой позиции Беларуси в решении возникших проблем, возрастает доверие к власти. "Когда человек ищет выход из ситуации, нужна опора, которая сейчас у белорусов есть. Это крепкая власть", - подчеркнул он.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-