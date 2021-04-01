Эксперт о расследовании на ОНТ: очевидна эффективность государства в противодействии зарубежным разведкам

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство готово защищать свой суверенитет, независимость, национальный интерес, заявил корреспонденту БЕЛТА эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя расследование "Операция КГБ "Манкурты", показанное в эфире телеканала ОНТ.

"Информация, которая прозвучала в материалах телеканала ОНТ, демонстрирует ту геополитическую борьбу, которая имела место быть вокруг президентских выборов в Беларуси, и вовлеченность в это спецслужб соседних государств. Более того, со стороны Республики Беларусь некоторые граждане оппозиционной направленности имеют типично авантюристский характер и, к сожалению, они пошли по пути предательства собственной Родины, за что скорее всего в ближайшее время их ждет привлечение к ответственности", - сказал Петр Петровский.

По его словам, на этом фоне действия белорусских спецслужб по защите суверенитета и независимости страны, которые были продемонстрированы в материалах, показывают эффективность белорусского государства, наличие инструментов противодействия деструктивным функциям иностранных разведывательных сообществ. "А также то, что белорусское государство, в отличие от некоторых соседей, готово функционировать качественно и защищать свой суверенитет, независимость, национальный интерес", - заключил эксперт.-0-