Эксперт о резолюции Европарламента: интеграции Беларуси и России на Западе боятся больше, чем мигрантов на польской границе

8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Интеграции Беларуси и России на Западе боятся явно больше, чем мигрантов на польской границе. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный редактор аналитического портала "Евразия. Эксперт" Вячеслав Сутырин, комментируя принятую накануне резолюцию Европарламента.

Враждебные "геополитические" заявления Европарламента, инициированные прибалтийскими и польскими политиками, не носят обязательного характера, по сути, это медиаактивность, - сказал российский эксперт. - Однако она раскрывает мышление политикоформирующих кругов сегодняшнего Евросоюза".

Вячеслав Сутырин констатировал, что в новой резолюции Европарламент перешел к прямым угрозам санкциями России за поддержку Беларуси. "Российская экономическая поддержка и инвестиции шельмуются как поддержка лично Александра Лукашенко, хотя любой здравомыслящий человек понимает, что это поддержка белорусской экономики и людей, общего рынка, - подчеркнул он. - Евродепутаты призывают разрушить белорусскую экономику ради смены режима. Как это отразится на уровне жизни людей - их, судя по резолюции, не волнует".

"Европарламент осудил подписание Москвой и Минском союзных программ. Получается, Евросоюзу можно интегрироваться, а России и Беларуси нельзя? Никто и не пытается скрывать двойные стандарты. Парадокс, но для Минска это даже выгодно. Интеграции с Россией на Западе боятся явно больше, чем мигрантов на польской границе. Интегрируясь с Россией, Александр Лукашенко сдерживает горячие головы на Западе, призывающие к экономической войне и смене режима в Беларуси", - заявил эксперт.

"Как реагировать Беларуси и России? Во-первых, надо перестать играть в навязанные Западом игры о мифической угрозе суверенитету Беларуси со стороны России, - полагает Вячеслав Сутырин. - Их цель - затормозить реальную экономическую интеграцию, сделав белорусскую экономику уязвимой под прессом западных санкций, а руководство республики - сговорчивым. Надо быстро укреплять экономический суверенитет Союзного государства, чтобы новый санкционный удар (а он будет, и скоро) встретить подготовленными".

Во-вторых, убежден российский эксперт, было бы логично ответить европарламентариям заявлением на уровне Парламентского собрания Беларуси и России.

"Наконец, надо продолжать интеграцию в оборонной сфере. Чем больше будет реальной интеграции Беларуси и России, тем скорее западные соседи начнут уважать Минск и считаться с его интересами", - резюмировал Вячеслав Сутырин.-0-

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