Эксперт о ситуации на границе: польское руководство оторвалось от реальности

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское руководство оторвалось от реальности. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал украинский журналист, общественный деятель Дмитрий Василец, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, как польское руководство оторвалось от реальности. Они даже не пытаются соблюдать европейское законодательство. Даже не пытаются обращать внимание на заявления ряда европейских политиков с призывами относиться к мигрантам, как это предполагает закон", - сказал Дмитрий Василец.

По его словам, Польша не пытается решить сложившуюся ситуацию, а, наоборот, нацелена использовать ее в своих целях.

"Они пытаются истерию сделать даже в рамках НАТО, чтобы там чуть ли не все армии Евросоюза пришли на белорусско-польскую границу, чтобы защитить польский народ от нескольких тысяч беженцев. Это глупость, конечно. Это не то, чем должны заниматься польские политики в XXI веке", - отметил эксперт.-0-