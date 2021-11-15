Эксперт о ситуации на границе: западная политика направлена на то, чтобы унижать людей и вызвать напряженность

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западная политика в отношении ситуации на белорусско-польской границе направлена на то, чтобы унижать людей и вызвать напряженность. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал профессор Академии управления при Президенте Беларуси Станислав Князев, сообщает БЕЛТА.

"Явно все направлено на то, чтобы унижать людей, чтобы вызвать напряженность и ажиотаж. То есть в полной мере мы сейчас вновь ощущаем систему двойных стандартов. Попытки обвинить Беларусь, хотя нашей вины в этом нет. Западные страны сегодня создают ситуацию с мигрантами очень напряженную у себя", - сказал Станислав Князев.

По его словам, сложившаяся ситуация - в том числе продолжение той гибридной войны, которая получила свое развитие еще в августе прошлого года. "От мягкого давления была попытка перейти к силовым действиям вплоть до попытки устранения нашего Президента. Это не получилось и вот сейчас можно предположить, что США давят на Польшу, потому что она была одним из инициаторов создания напряженности и беспорядков в Беларуси. Это новый этап, можно сказать, после неудачной попытки создать цветную революцию в нашей стране, они сейчас нагнетают напряженность на границе", - отметил профессор.-0-