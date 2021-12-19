Эксперт о соцопросе: полученная информация должна стать основой работы с населением

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация, полученная в ходе масштабного соцопроса, должна стать основой проведения кадровой политики и работы с населением. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Данное исследование свидетельствует о продолжающемся укреплении доверия к институтам государственной власти и управления. Мы также видим, что объективное большинство населения крайне негативно воспринимает ту политику, которую проводят по отношению к Беларуси наши соседи. Ценность подобного мониторинга еще и в том, что это не только информация для размышления и рассуждения, но и информация, которая должна быть основой проведения кадровой политики, работы с населением. Нужно работать с молодежью, студенческими группами, школьными и трудовыми коллективами, опираясь на полученную информацию", - считает Николай Мысливец.

Доктор философских наук, профессор Светлана Винокурова в свою очередь подчеркнула, что масштабное социологическое исследование - это важнейший источник личностной и индивидуальной информации. "Например, в СМИ чаще всего дают обобщенные или выборочные вещи, здесь же мы слышим самого человека. Поэтому ценность этого исследования в том, что полученная информация предоставляет управленцам и госорганам возможность слышать людей", - считает эксперт.

Что касается самого процесса проведения данного опроса, то директор Института социологии НАН Николай Мысливец рассказал, что у людей, как правило, отношение к участию в таких исследованиях позитивное, поскольку все понимают важность таких мероприятий. "Поэтому каких-то проблем коммуникативного плана у нас не было. Опрашивалось экономически занятое население, своим мнением и позицией делились люди работающие, люди, имеющие уже определенное сформированное представление о происходившем ранее и происходящем сейчас", - добавил он.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологический консорциум ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM провел масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.-0-