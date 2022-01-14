Эксперт о том, почему дети становятся зависимыми от видеоигр и как это исправить

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 января 2022
Минск -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:16 Военный атташе: миротворцы Беларуси показали в Казахстане высокую боевую выучку и профессионализм Общество
18:11 Лукашенко: надо быть патриотом, гордиться страной и публично отстаивать государственный курс Президент
18:09 Лукашенко предупредил: на постсоветском пространстве неспокойно, взят курс на новую геополитическую цель Президент
18:02 Лукашенко: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась Президент
18:00 Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира Спорт
17:59 БЖД предупреждает об отклонении поездов от графика из-за непогоды Общество
17:55 Маркевич лично поздравил команду Беларуси с высоким результатом на Дельфийских играх СНГ Общество
17:52 Тягач с перебитым VIN-номером задержали в Березовском районе Происшествия
17:42 МЧС: стихия постепенно смещается на юго-восток страны Общество
17:40 Главный инфекционист: в условиях COVID-19 придется жить дольше, чем предполагалось Общество
17:37 Из-за непогоды полностью обесточен Быховский район, повреждена крыша школы в Могилеве Происшествия
17:34 В Орше на ж/д станции рухнули опоры теплотрассы и электрокабелей Происшествия
17:30 Молдова продлила ЧП в области общественного здоровья до 15 марта В мире
17:30 Посол: понимали, что остаемся практически единственным связующим звеном между Беларусью и Казахстаном Политика
17:29 Диалоговые площадки и работа общественных приемных. В Беларусбанке серьезно подошли к обсуждению проекта Конституции Общество
17:19 "Белэнерго": над восстановлением электроснабжения работают 340 человек и 70 единиц техники Общество
17:13 В Минске автомобиль после столкновения вылетел на тротуар и сбил девушку Происшествия
17:10 Карпов: у детей с ОРИ предполагают в первую очередь коронавирус Общество
17:06 МАРТ повысил цены на сжиженный газ для организаций "Белтопгаза", других юрлиц и ИП Экономика
16:59 В семи районах Минской области повреждены кровли зданий Происшествия
16:57 Оплатив домашний интернет, супруги из Молодечно лишились Br800 Происшествия
16:57 Зампредседателя ГПК проведет 15 января прямую телефонную линию Общество
16:56 Отменен домашний матч хоккеистов минского "Динамо" против рижан Спорт
16:55 В Барановичах ветер повалил кирпичный забор на автомобили Происшествия
16:50 Норвежский горнолыжник Килде выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира Спорт
16:50 Эксперт о том, почему дети становятся зависимыми от видеоигр и как это исправить Общество
16:47 Синоптики предупреждают: сильный ветер сохранится 15 января Общество
16:44 МЧС: в Беларуси зафиксированы 22 случая падения деревьев Общество
16:38 Передвижную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны создадут в Кричеве Регионы
16:31 Замминистра внутренних дел проведет 15 января прямую телефонную линию Общество
Все новости
Все новости
Общество
14 января 2022, 16:50

Эксперт о том, почему дети становятся зависимыми от видеоигр и как это исправить

Фото из архива
Фото из архива

С 1 января ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр заболеванием. Данный вид психического расстройства внесен в 11-е обновление Международной статистической классификации болезней (МКБ-11) еще в 2018-м, однако документ вступил в силу только сейчас. О том, чем опасна зависимость от компьютерных игр, в какой момент виртуальный мир для человека становится важнее реального и как решить эту проблему, поговорили с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ Владимиром Пикиреней.

В поиске гормона счастья

Игромания, отмечает специалист, развивается по такому же механизму, как и другие виды зависимостей:

- Вследствие определенного поведения в головном мозге активизируется система вознаграждения, после чего в ожидании приятных событий происходит выброс дофамина, так называемого гормона счастья. Это и стимулирует повторять в будущем те же действия, ведь от них человек получает удовольствие.

Важно понимать, что зависимость от любых видеоигр опасна для здоровья не меньше, чем пристрастие к спиртному или курению.

- Из-за того, что человек, как правило, на протяжении долгого времени находится приблизительно в одной и той же статичной позе, происходит функциональное перенапряжение определенных частей тела, а другие, в свою очередь, недополучают нужной активности и энергии. Все это может привести к застою крови во внутренних органах, нарушению осанки, перенапряжению глаз. Известный факт: когда человек долго смотрит в экран, он реже моргает, вследствие начинает высыхать роговица. Это ведет к проблемам со зрением. Не стоит забывать и о психических расстройствах вроде нарушения сна, повышенной тревожности и изменения настроения, что также отражается на физическом состоянии, - объясняет Владимир Пикиреня.

Три признака игромании

Особенно опасно развитие зависимости от компьютерных игр у детей и подростков, так как именно в этом возрасте они учатся взаимодействовать с окружающим миром и людьми.

- Если ребенок тратит время исключительно на видеоигры, то все остальные сферы жизни будут страдать, из-за чего у него должным образом не сформируются навыки регуляции собственного поведения, - дополняет доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии.

Как правило, о том, что увлечение видеоиграми переросло в полноценную игроманию, сигнализируют три признака. Первый - нарушение контроля за участием в играх. То есть когда человек проводит за ними гораздо больше времени, чем планировал. Второй - повышение приоритетности видеоигр над всеми другими видами деятельности: учебой, общением с друзьями, катанием на велосипеде и остальным, что приносит удовольствие. Третий - продолжение игровой активности несмотря на негативные последствия: падение успеваемости в учебе или работоспособности, ухудшение здоровья.

- Если данные признаки наблюдаются в течение 12 месяцев и больше, можно смело говорить, что у человека развилась зависимость от компьютерных игр. Подобное поведение должно быть закрепившимся, а не разовой акцией, когда человек просто хочет отвлечься от каких-то событий. Однако стоит понимать, что наличие хотя бы одного такого признака на протяжении длительного периода говорит о предрасположенности к развитию гейминга, - рассказывает Владимир Пикиреня.

Запретить нельзя регулировать

Потенциальную болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Хотя, по словам специалиста, специфических методов профилактики исключительно зависимости от компьютерных игр пока нет:

- Здесь идут в ход стандартные методы, которые используются для профилактики других видов зависимостей. Если мы говорим о детях и подростках, то одна из важных частей - построение активного доверительного общения с ребенком. Зачастую компьютерные игры начинают доминировать в жизни тогда, когда появляется дефицит общения, вследствие чего трудно реализоваться в окружающем мире. Родителям нужно больше времени проводить со своим ребенком, особенно при подозрении на развивающуюся зависимость. Можно, к примеру, вместе покататься на велосипеде или коньках, сходить на концерт, посмотреть футбол по телевизору. Еще один выход из ситуации - записать его в спортивную секцию или творческий кружок, то есть научить разными способами получать удовольствие от мира. А вот тактика полного запрета игр приведет только к потере доверия и усложнит взаимодействие. Однако некоторое регулирование, которое не будет влиять на личное пространство, вполне возможно.

Что касается взрослого человека, страдающего от игромании, то тут, по мнению эксперта, самое важное - вовремя обратиться к специалисту:

- Решением подобных психических расстройств должны заниматься врачи. У нас в каждом районе есть психиатры и наркологи, которые могут оказать необходимую помощь и назначить лечение. Оно, к слову, в какой-то мере похоже на борьбу с другими видами зависимостей, но при этом имеет ряд нюансов. В первую очередь, это психотерапевтические методы. Если влечение к играм сильно выражено, то лечение может включать в себя и медикаментозное вмешательство для уменьшения тревоги и стабилизации состояния в момент, когда человек только отказался от своего увлечения.

Безусловно, проблема гейминга существует. С учетом того, что сейчас компьютерные игры стали более доступными, растет и вероятность увеличения количества зависимых. Поэтому очень важно заниматься профилактикой, особенно среди детей.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видеоигры дети
Новости рубрики Общество
Военный атташе: миротворцы Беларуси показали в Казахстане высокую боевую выучку и профессионализм
Фото из архива БЖД предупреждает об отклонении поездов от графика из-за непогоды
Анатолий Маркевич. Фото из архива Маркевич лично поздравил команду Беларуси с высоким результатом на Дельфийских играх СНГ
Фото МЧС МЧС: стихия постепенно смещается на юго-восток страны
Фото из архива Главный инфекционист: в условиях COVID-19 придется жить дольше, чем предполагалось
Диалоговые площадки и работа общественных приемных. В Беларусбанке серьезно подошли к обсуждению проекта Конституции
Главное
Фото из архива Лукашенко: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась
Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны
Утвержден размер семейного капитала на 2022 год
Карпов: у детей с ОРИ предполагают в первую очередь коронавирус
Топ-новости
Лукашенко предупредил: на постсоветском пространстве неспокойно, взят курс на новую геополитическую цель
Лукашенко: надо быть патриотом, гордиться страной и публично отстаивать государственный курс
Работники СМИ удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси
Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке
Синоптики предупреждают: сильный ветер сохранится 15 января
"Белэнерго": над восстановлением электроснабжения работают 340 человек и 70 единиц техники
Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115
В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений
Карчевская: достойные идеи в сфере культуры всегда найдут воплощение
Щекин: Беларусь стала символом исторической правды, позитивных и эволюционных перемен
Пустили корни в Новолукомле: семь лет мирной жизни украинской семьи, ставшей белорусской
Беларусь и Армения договорились о совместном производстве лифтов
НАН разработала проект концепции развития исследований в сфере микроэлектроники
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.