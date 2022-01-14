Эксперт о том, почему дети становятся зависимыми от видеоигр и как это исправить

С 1 января ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр заболеванием. Данный вид психического расстройства внесен в 11-е обновление Международной статистической классификации болезней (МКБ-11) еще в 2018-м, однако документ вступил в силу только сейчас. О том, чем опасна зависимость от компьютерных игр, в какой момент виртуальный мир для человека становится важнее реального и как решить эту проблему, поговорили с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ Владимиром Пикиреней.

В поиске гормона счастья

Игромания, отмечает специалист, развивается по такому же механизму, как и другие виды зависимостей:

- Вследствие определенного поведения в головном мозге активизируется система вознаграждения, после чего в ожидании приятных событий происходит выброс дофамина, так называемого гормона счастья. Это и стимулирует повторять в будущем те же действия, ведь от них человек получает удовольствие.

Важно понимать, что зависимость от любых видеоигр опасна для здоровья не меньше, чем пристрастие к спиртному или курению.

- Из-за того, что человек, как правило, на протяжении долгого времени находится приблизительно в одной и той же статичной позе, происходит функциональное перенапряжение определенных частей тела, а другие, в свою очередь, недополучают нужной активности и энергии. Все это может привести к застою крови во внутренних органах, нарушению осанки, перенапряжению глаз. Известный факт: когда человек долго смотрит в экран, он реже моргает, вследствие начинает высыхать роговица. Это ведет к проблемам со зрением. Не стоит забывать и о психических расстройствах вроде нарушения сна, повышенной тревожности и изменения настроения, что также отражается на физическом состоянии, - объясняет Владимир Пикиреня.

Три признака игромании

Особенно опасно развитие зависимости от компьютерных игр у детей и подростков, так как именно в этом возрасте они учатся взаимодействовать с окружающим миром и людьми.

- Если ребенок тратит время исключительно на видеоигры, то все остальные сферы жизни будут страдать, из-за чего у него должным образом не сформируются навыки регуляции собственного поведения, - дополняет доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии.

Как правило, о том, что увлечение видеоиграми переросло в полноценную игроманию, сигнализируют три признака. Первый - нарушение контроля за участием в играх. То есть когда человек проводит за ними гораздо больше времени, чем планировал. Второй - повышение приоритетности видеоигр над всеми другими видами деятельности: учебой, общением с друзьями, катанием на велосипеде и остальным, что приносит удовольствие. Третий - продолжение игровой активности несмотря на негативные последствия: падение успеваемости в учебе или работоспособности, ухудшение здоровья.

- Если данные признаки наблюдаются в течение 12 месяцев и больше, можно смело говорить, что у человека развилась зависимость от компьютерных игр. Подобное поведение должно быть закрепившимся, а не разовой акцией, когда человек просто хочет отвлечься от каких-то событий. Однако стоит понимать, что наличие хотя бы одного такого признака на протяжении длительного периода говорит о предрасположенности к развитию гейминга, - рассказывает Владимир Пикиреня.

Запретить нельзя регулировать

Потенциальную болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Хотя, по словам специалиста, специфических методов профилактики исключительно зависимости от компьютерных игр пока нет:

- Здесь идут в ход стандартные методы, которые используются для профилактики других видов зависимостей. Если мы говорим о детях и подростках, то одна из важных частей - построение активного доверительного общения с ребенком. Зачастую компьютерные игры начинают доминировать в жизни тогда, когда появляется дефицит общения, вследствие чего трудно реализоваться в окружающем мире. Родителям нужно больше времени проводить со своим ребенком, особенно при подозрении на развивающуюся зависимость. Можно, к примеру, вместе покататься на велосипеде или коньках, сходить на концерт, посмотреть футбол по телевизору. Еще один выход из ситуации - записать его в спортивную секцию или творческий кружок, то есть научить разными способами получать удовольствие от мира. А вот тактика полного запрета игр приведет только к потере доверия и усложнит взаимодействие. Однако некоторое регулирование, которое не будет влиять на личное пространство, вполне возможно.

Что касается взрослого человека, страдающего от игромании, то тут, по мнению эксперта, самое важное - вовремя обратиться к специалисту:

- Решением подобных психических расстройств должны заниматься врачи. У нас в каждом районе есть психиатры и наркологи, которые могут оказать необходимую помощь и назначить лечение. Оно, к слову, в какой-то мере похоже на борьбу с другими видами зависимостей, но при этом имеет ряд нюансов. В первую очередь, это психотерапевтические методы. Если влечение к играм сильно выражено, то лечение может включать в себя и медикаментозное вмешательство для уменьшения тревоги и стабилизации состояния в момент, когда человек только отказался от своего увлечения.

Безусловно, проблема гейминга существует. С учетом того, что сейчас компьютерные игры стали более доступными, растет и вероятность увеличения количества зависимых. Поэтому очень важно заниматься профилактикой, особенно среди детей.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-