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Общество
05 февраля 2020, 10:50

Эксперт об изменениях в региональной политике: район не может рассматриваться как страна в миниатюре

Александр Чубрик
Александр Чубрик

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в региональной политике уходит от того, чтобы рассматривать каждый район как страну в миниатюре. Такое мнение во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста" в пресс-центре БЕЛТА высказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Эксперт высказался по поводу масштабного проекта об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более. Отмечалось, что эти регионы способны стать точками роста для сопредельных территорий. "И здесь мы, получается, уходим от нынешнего подхода, когда у нас каждый район рассматривается как страна в миниатюре, - отметил Александр Чубрик. - Мы должны смотреть на страну в целом в данном случае, поменять радикально подходы к региональной политике и к территориальному планированию, исходя из нынешних реалий. Есть драйверы и есть периферия, которая должна жить достойно".

Директор центра рассказал, как, на его взгляд, можно остановить отток кадров из регионов. Любой человек не захочет уезжать из своего города, поселка, деревни, если здесь он может дать своим детям хорошее образование, если развито здравоохранение и, самое главное, есть работа. Проблема в том, что невозможно сразу обеспечить всех местами там, где они живут, но она решаема. "Люди готовы ездить, и для них нужно обеспечить нормальную логистику, нормальное транспортное сообщение. Это такие вещи, которые, конечно же, нужно отрабатывать. Понятно, что значительную часть потянет частник, но государство здесь тоже может внести огромный вклад", - считает Александр Чубрик.

Если люди из одного района могут работать в других, тех самых центрах притяжения, то они обеспечат развитие его внутреннего рынка. На него, отзываясь на потребности местного населения, придет малый и средний бизнес. А это тоже драйвер развития для регионов, в которых нет крупных промышленных предприятий и пока не реализуются масштабные инвестпроекты.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста" - смотрите здесь.

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