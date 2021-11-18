Эксперт об освещении журналистами событий на границе: Беларусь не ограничивает работу СМИ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не ограничивает работу СМИ, заявил в эфире "Беларусь 1" политический консультант из Украины Михаил Чаплыга, комментируя возможность освещения журналистами событий на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская сторона не ограничивает работу СМИ. То есть могут прийти любые. Полякам же более выгодно показать картинку так, как они бы хотели. Правящий политический режим Польши, естественно, будет пытаться показать только ту картинку, которая политически выгодна правящей партии. Соответственно, допустить кого-либо еще туда - это означает подорвать все усилия по росту своего рейтинга. Потому что люди могут увидеть совершенно не агрессивных и не вооруженных людей, пытающихся найти лучшую жизнь", - сказал Михаил Чаплыга.

Эксперт отметил, что в свое время миллионы поляков мигрировали в Германию, Великобританию и другие страны. "Они искали лучшей жизни. Чем те поляки отличаются от мигрантов, которые сегодня пытаются приехать в Германию из своих стран, которые были разбомблены вследствие борьбы за ресурсы и золотые миллиарды, и найти лучшую жизнь?" - задался он вопросом.-0-