Эксперт: обновленная Конституция должна отвечать новым вызовам современной эпохи

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция должна отвечать новым вызовам современной эпохи, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" декан факультета экономики и права Могилевского государственного университета им. А.Кулешова кандидат политических наук, доцент Дмитрий Роговцов, комментируя результаты социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем", сообщает БЕЛТА.

Согласно исследованию, 58,7% белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию.

"Надо отметить, что Президент говорил о желании изменить Конституцию еще до событий 2020 года. Я считаю, что события 2020-го - это определенный импульс, который заставил госорганы обратить внимание на корректировку действующей Конституции. Но и в этом случае инициатива исходила в первую очередь со стороны государства. Именно Президент выступал с инициативой проведения всевозможных диалоговых площадок, дискуссий, на которых выслушивались различные стороны. Приглашали оппозиционные партии. Некоторые из них даже прислали предложения. Поэтому в этом отношении я вижу, что желание населения совпадает с возможностями государственной власти", - сказал Дмитрий Роговцов.

Эксперт акцентировал внимание, что Конституция в редакции 1996 года отвечала событиям переходного, транзитного общества и государства. "Сейчас мы имеем устоявшееся, независимое, суверенное государство, которое должно отвечать новым вызовам современной эпохи. Прежде всего в условиях информационного общества", - добавил он.-0-

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