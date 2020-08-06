Эксперт: онлайн-платформы не наделены компетенцией для подсчета голосов избирателей

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-платформы для альтернативного подсчета голосов не наделены для этого компетенцией, сообщил корреспонденту БЕЛТА адвокат Минской городской коллегии адвокатов Антон Гриневич, комментируя возможность фотографировать бюллетени для голосования и распространять их.

Антон Гриневич отметил, что онлайн-платформы для альтернативного подсчета голосов - это инициатива частных лиц. "Соответственно, с точки зрения закона они не наделены компетенцией для подсчета голосов на выборах Президента Республики Беларусь. Кроме того, стоит помнить, что направление личных данных в адрес третьих лиц, в том числе контактных телефонов, может повлечь негативные последствия для отправителей, так как никто не застрахован от возможных утечек и хакерских атак на действующие онлайн-платформы со стороны злоумышленников, которые впоследствии могут использовать полученную информацию в корыстных целях", - подчеркнул он.

Порядок участия в голосовании, механизм работы избирательных комиссий, права и обязанности участников избирательного процесса, правила подсчета и установление результатов голосования регламентированы действующим законодательством, в частности Избирательным кодексом. Им предусмотрено, что территориальные комиссии на основании протоколов, полученных от участковых, устанавливают число голосов, поданных за каждого кандидата в президенты. "Результаты итогов голосования, оформленные протоколами участковых комиссий, аккумулируются и направляются для оценки в ЦИК для составления протокола об итогах выборов. Согласно ст. 79 Избирательного кодекса, сообщение об итогах выборов президента Центризбироком передает СМИ для обнародования не позднее чем через три дня с момента подписания протокола об итогах выборов. Таким образом, с точки зрения белорусского законодательства только определенный законом государственный орган вправе проводить оценку результатов голосования, осуществлять их публикацию и распространение", - резюмировал Антон Гриневич.-0-