Эксперт: от действий польских пограничников пострадали сотни человек

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. От действий польских пограничников пострадали сотни человек. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил заместитель директора Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Артем Свиридов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"То, что происходило и происходит на польско-белорусской границе, - это практика Средневековья. От действий польских пограничников пострадали сотни человек. Ранее европейские политики предлагали на правовой основе решать политические конфликты. Ну вот давайте и проверим, насколько ваши слова соответствуют тому, что вы реально думаете и хотите делать. Я надеюсь, что после всех фактов преступлений поляков против беженцев международные институты, начиная от ООН и заканчивая ОБСЕ, не промолчат, иначе зачем они нужны, - сказал эксперт. - Я могу понять, зачем Запад разрушил эти страны, откуда сейчас бегут люди. У них были прикладные цели, только вот о последствиях они не думали. Президенты Беларуси и России ведь предупреждали, что после того, как они разрушат Сирию, Ливию и другие страны, то обязательно получат обратную реакцию".

Также Артем Свиридов прокомментировал высказывание бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который требует расстрелять сбежавшего в Беларусь польского военнослужащего Эмиля Чечко.

"Когда я услышал эту новость, я задумался, что такие вещи, как национальный характер и ментальность, далеко не эфемерные. Как историк могу сказать, что эти высказывания очень вписываются в логику "польскости". Внешняя политика Польши в целом аморальна. Черты жесткости, оправдывание любых средств ради достижения цели - это характерно для польской элиты. Этого стоило ожидать. Вместо того, чтобы разобраться, почему так произошло, они позволяют себе такие высказывания и действия", - отметил аналитик. -0-