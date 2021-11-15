Эксперт: отношение польских властей к беженцам является нарушением норм международного права

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия польских властей по отношению к беженцам - нарушение норм международного права. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал председатель научно-культурного учреждения "Евразийское партнерство", преподаватель кафедры евразийских исследований факультета международных отношений БГУ Алексей Тома, сообщает БЕЛТА.

"Польские власти неадекватно реагируют на сложившуюся ситуацию и нарушают нормы международного права. Потому что Конвенция о статусе беженцев говорит, что ни одна страна, ни один субъект политики не должны препятствовать беженцам, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, спасти себя, спасти своих близких", - сказал Алексей Тома.

По его словам, Польша создает искусственную эскалацию конфликта и тем самым наращивает контингент войск на границе с Беларусью. "Подобная эскалация приведет только к ухудшению ситуации на границе Республики Беларусь, в целом Союзного государства и Европейского союза", - добавил эксперт.-0-