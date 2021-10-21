Эксперт: отсутствие антител к коронавирусу после двух вакцин говорит об особенностях иммунитета

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если после вакцинации двумя разными препаратами не выработались антитела к коронавирусу, это говорит о том, что у человека "редкая иммунологическая поломка". Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

"В ситуации, когда вы сделали прививку - у вас ноль (антител. - Прим. ТАСС), вам к иммунологу. Если вы поменяли два вакцинных препарата и у вас ноль (антител. - Прим. ТАСС) - у вас редкая иммунологическая поломка", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Александр Горелов добавил: в целом тесты на антитела к коронавирусу для обычных людей не имеют смысла, они необходимы только для научных целей. "В мире никто антитела не определяет: ни до прививки, ни после прививки, ни вместо прививки. Это исключительно эпидемиологический тест только для науки и эпидемиологии - для того, чтобы (следить. - Прим. ТАСС) за распространением инфекции и планировать противоэпидемические мероприятия", - рассказал он, добавив, что тесты обычно показывают общее наличие антител в организме человека, а не только нейтрализующих коронавирус.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, в случае, если у человека не выработались антитела после первой вакцинации от коронавируса, второй раз рекомендуется привиться другим препаратом и спустя полгода.-0-