Эксперт: персональные данные граждан при использовании ID-карты полностью защищены

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональные данные граждан при использовании ID-карты полностью защищены, сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор ГП "Научно-исследовательский институт технической защиты информации" Александр Горбач.

"Одним из вопросов, который глава государства поднимал при принятии решения о вводе в том числе ID-карты и биометрических документов - насколько наши системы обеспечивают защиту персональных данных граждан. Поэтому каждый гражданин должен быть уверен, что та информация, те данные, которые он позволяет передавать в информационную систему и обрабатывать их, всегда будут надежно защищены", - рассказал Александр Горбач.

Во время пресс-конференции

По его словам, ID-карта выполнена в соответствии со всеми международными требованиями по защите тех данных, которые хранятся на ней. "Кроме этого, вся информационная система (от предъявления ID-карты гражданином до получения каких-то справок, данных из информационных систем либо внесения каких-то дополнительных данных в информационные системы) выполнена с учетом требований по защите информации. Проведена оценка защищенности всех информационных ресурсов, и на сегодняшний день оформлен аттестат соответствия по безопасности информации, обрабатываемой в этой системе, - подчеркнул директор института. - Система сделана таким образом, что вся передаваемая информация шифруется - это первое. Второе - вы работаете с конкретным компьютером, куда вставляете через считыватели ID-карту. На этом компьютере не хранится никакая информация. Она тут же шифруется и передается в информационную систему. Для этого была разработана и внедрена Единая система идентификации юридических и физических лиц в Беларуси, которая позволяет в защищенном режиме обрабатывать все данные".-0-