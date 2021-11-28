Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша использует ситуацию с беженцами на границе, как дымовую завесу своих проблем, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" общественный деятель общества "Польша - Восток" Александр Яцек, сообщает БЕЛТА.

"Польское правительство использует эту обстановку, как дымовую завесу действительных проблем, которые в Польше сейчас существуют. Я имею в виду такие проблемы, как огромная инфляция, проблемы в энергетическом плане, проблемы с правосудием: штрафы, которые Евросоюз накладывает на наше правительство. Вот этими проблемами раньше жила Польша и они приводили к тому, что снизился рейтинг нашего правительства. И вот как раз эта обстановка на границе очень хороший способ, чтобы поменять заинтересованность польского народа, другим чем-то его занять", - сказал Александр Яцек .

Очевидно, что польское правительство не заинтересовано в решении возникшей проблемы. Более того, от европейского общества скрывается реальная ситуация на белорусско-польской границе. Это позволяет подавать все со стороны, выгодной Польше.

"Сегодня в связи с принятыми законами есть большие ограничения и об этом все знают, что очень трудно получить официальную правдивую информацию того, что творится на границе. Но с другой стороны, та информация, которая официально попадает, конечно, односторонняя и не до конца принимается нашим обществом. Из той информации, которая неофициально попадает в медийное пространство, можно прийти к такому мнению, что есть определенные случаи, когда мы действительно нарушаем права человека, которые мы обязались соблюдать", - отметил эксперт.

Александр Яцек констатировал, что оценка правительства польским обществом резко ухудшилась. "Сейчас уровень доверия снизился ниже 30%. Это уже мало. Эта оценка - совокупность обстановки. Проблема беженцев - это очень громко, но это одна из небольших проблем, перед решением которых Польша сейчас стоит", - добавил он.-0-