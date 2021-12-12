Эксперт: Польша использует ситуацию с беженцами на границе как повод заявить о себе в ЕС

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша использует ситуацию с беженцами на границе как повод заявить о себе в ЕС. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал руководитель отдела Беларуси Института стран СНГ Александр Фадеев, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Руководство Беларуси сделало все для того, чтобы с польской стороной установить нормальные международные отношения. Но Варшава в данном случае использовала этот миграционный наплыв на границе как повод для того, чтобы заявить о себе в ЕС. Польша всегда хочет быть на первых ролях в Европейском союзе, в том числе используя всевозможные, зачастую искусственно созданные скандальные ситуации", - отметил Александр Фадеев.

По его словам, в ситуации с беженцами на белорусско-польской границе ЕС демонстрирует двойные стандарты. "То есть, с одной стороны, ЕС оказывает гуманитарную помощь, принимает беженцев через Грецию, Италию. Через Ла-Манш на резиновых лодках эти беженцы плывут. И им сострадание, денежная помощь, для них устраиваются лагеря, им оказывается медицинская помощь и так далее. Но Варшава по отношению к небольшому количеству беженцев, которые скопились на границе, не хочет поступать именно так. Это говорит о том, что это просто повод для того, чтобы нагнетать эту обстановку. Для того чтобы выставить Республику Беларусь в весьма негативном свете", - добавил эксперт.-0-