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06 февраля 2022, 22:26

Эксперт: посадка украинского беспилотника говорит о высокой подготовке подразделений ПВО Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посадка украинского беспилотника говорит о высокой подготовке подразделений ПВО Беларуси, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия) Алексей Леонков, сообщает БЕЛТА.

"В игре, которую сейчас затеяли США и Великобритания, нагнетая обстановку вокруг Украины с криками, что завтра Россия нападет, недопустимы ошибки. Украина иногда склонна допускать ошибки, которые вскрывают игру и делают ее бесполезной. Поэтому, сейчас все делается под жестким контролем и полет беспилотника, считаю, тоже находился под таким же контролем. То, что они ошиблись - говорит о том, что у украинских кураторов отсутствует достоверная информация о том, какие комплексы РЭП есть на вооружении Республики Беларусь", - сказал Алексей Леонков.

По его словам, появление украинского беспилотника говорит о том, что есть повышенная заинтересованность к белорусско-российским учениям.

"Но не в том, чтобы убедиться, что Россия и Беларусь собираются проводить совместное учение "Союзная решимость". А, чтобы доказать, что на украинско-белорусской границе развернуты боевые порядки, белорусские и российские части. Что они не на учения пришли, а на самом деле собираются вторгаться в Украину. Вот и послали в глубь белорусской территории такой беспилотник в надежде на то, что его вряд ли, кто обнаружит. То есть, старыми системы обнаружить его достаточно сложно, но станции метрового диапозона, которые тоже есть на вооружении Республики Беларусь, увидят и такой объект, - подчеркнул эксперт. - Беспилотник был перехвачен, потому что примерно известно какие сигналы, в каком диапазоне являются рабочими. И то, что его удалось посадить говорит о высокой подготовке подразделений ПВО Республики Беларусь".-0-

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Теги
безопасность беспилотники мнения телевидение учения
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