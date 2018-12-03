Эксперт: позитивный имидж предприятия - залог успешных продаж

Белорусским предприятиям необходимо уделять больше внимания своему имиджу в глазах потребителей, демонстрируя им свою социальную ответственность. Такое мнение высказал член экспертного совета премии "Лидер потребительского рынка", заведующий кафедрой экономики и управления Института предпринимательской деятельности кандидат экономических наук Олег Сивограков.

По словам экономиста, сегодня как никогда важны креативные подходы в маркетинге. "К сожалению, многие предприятия все еще воспринимают маркетинг как продажи и в лучшем случае - изучение рынка, - сказал Олег Сивограков. Однако на самом деле маркетинг - намного более широкое понятие. Комплекс маркетинга предполагает в том числе и формирование позитивного имиджа производителя и его продукции в глазах потребителей. Белорусским предприятиям необходимо демонстрировать свою социальную ответственность, приверженность целям устойчивого развития, демонстрировать, что кроме извлечения прибыли они имеют и другие общественно-полезные цели. Одним словом - уделять больше внимания своему имиджу".

Одним из эффективных инструментов формирования положительного имиджа предприятий эксперт назвал участие в премии "Лидер потребительского рынка". Факт получения подобной награды, несомненно, повышает доверие к производителю у значительной части потребителей, поскольку люди склонны больше доверять независимой оценке, нежели рекламным сообщениям.

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Оргкомитет премии ставит перед собой задачу привлечь внимание потребителей к продукции отечественных производителей, поставщиков товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

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