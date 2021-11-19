Эксперт: права человека в польском исполнении имеют весьма специфический подтекст

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Права человека в польском исполнении имеют весьма специфический подтекст, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный директор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин, сообщает БЕЛТА.

"Надо сказать, что значительную роль в нагнетании обстановки и повышении градуса конфликта сыграла Польша, которая буквально милитаризовала его. То есть подогнала громадное количество военной техники, в том числе тяжелой, много солдат, которые своим видом напоминают о том, что права человека в польском исполнении имеют весьма специфический подтекст", - сказал Алексей Мухин.

По его словам, произошедшее было неизбежно. "Польским властям было необходимо, создавая эту взрывоопасную обстановку, провести ряд мероприятий, которые вполне себе были согласованы с действиями, к примеру, США в Черном море, которые создали там военную группировку и провели незапланированные, прямо скажем, учения. Все эти события, безусловно, укладываются в одну линию и, к сожалению, не только информационную. А линию, которая вполне может подвести к серии либо одному крупному локальному вооруженному конфликту", - констатировал эксперт.-0-