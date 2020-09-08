Эксперт: призывы не покупать белорусское обречены у россиян на полный провал

8 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Призывы не покупать товары, сделанные в Беларуси, у россиян обречены на полный провал. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

"В России такой призыв может найти поддержку не более чем у единиц, одержимых либеральной прозападной идеологией, которые любят демонстративные акты нелюбви к собственному государству и нелюбви к его международным партнерам, - сказал Павел Фельдман. - Я думаю, что эти попытки у реального российского народа обречены на полный провал. Потому что мы все, включая меня лично, любим белорусские продукты, белорусские товары народного потребления, которые напоминают своим качеством о лучших временах Советского Союза, когда все было настоящее, чистое, экологичное и, самое главное, выполнено по ГОСТу. Мы все их любим и от них не откажемся, включая москвичей. Я своими глазами вижу, как они с удовольствием ходят в белорусские магазины и за едой, и за товарами. Так что все это полная ерунда".

Оценивая в целом попытки расшатать экономику Беларуси, эксперт отметил, что, мониторя телеграмм-каналы, можно пошагово наблюдать, как деструктивные технологии эволюционировали. "Сначала попытались сразу же после выборов получить заветную сакральную жертву для того, чтобы потом перед лицом мирового сообщества власть выглядела тираном. Не получилось, - сказал Павел Фельдман. - Дальше включились технологии так называемого мирного сопротивления: постояли на лавочках, побродили по площадям - тоже не работает. Теперь нужно сделать так, чтобы подавляющее большинство жителей Беларуси, простых тружеников, почувствовали экономические проблемы. Для этого людей призывают к бойкоту своих рабочих мест, в целом создают политическую нестабильность. Оппозиция действуют по классическому революционному принципу: чем хуже, тем лучше. Лучше для кого? Лучше для революции, для них самих. Они пытаются сделать так, чтобы простой человек на своем кармане почувствовал негативное влияние квазиреволюционного процесса и обвинил в этом не восставшую толпу, а власть. Эта технология, к сожалению, одна из самых бронебойных, потому что для того, чтобы подорвать экономическую стабильность, много не надо".

"Важно объяснять людям труда, кто в этом виноват, в результате чьих действий страна терпит экономические убытки", - подчеркнул эксперт.-0-