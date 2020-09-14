Эксперт: призывы обрушить экономику - лакмусовая бумажка для определения врагов Беларуси

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Призывы деятелей белорусской оппозиции не платить налоги и не оплачивать коммунальные услуги, не покупать белорусские товары для обрушения экономики страны являются лакмусовой бумажкой, которая позволяет выявить истинных врагов Беларуси. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал российский политолог, журналист-международник Дмитрий Бабич.

"Принцип "чем хуже, тем лучше" - отличная лакмусовая бумажка для определения радикалов и, извините, в конце концов, врагов Беларуси, - сказал Дмитрий Бабич. - И тот факт, что вся белорусская оппозиция почему-то оказалась не в России или в какой-то нейтральной стране, а в Литве, Польше или в США - это очень плохой признак. Я не верю, что эти люди не читают газет, не знают, чего хотят власти Польши или Литвы в отношении Беларуси".

При этом эксперт заметил, что Беларусь, в отличие от соседей, не призывает к смене власти в какой-либо стране. "Минск не призывает менять режим в Варшаве, хотя там очень агрессивно относятся к Беларуси, - сказал он. - Мы хотим - и в России, и в Беларуси - сохранить свои государства, свою самость, если хотите. Если люди хотят приехать посмотреть, как живет страна - пожалуйста, Беларусь открыта. Беларусь не собирается никому навязывать свои порядки. Но и ее оставьте в покое, дайте ей жить и развиваться так, как хочет народ. Не терять рабочие места, как это произошло в Польше. Не уезжать за границу гастарбайтерами, как это случилось со странами Балтии и Украиной".

Касаясь того, за чей счет белорусские оппозиционеры живут за границей, Дмитрий Бабич подчеркнул: "Я практически уверен, что в Польше все блага для белорусских эмигрантов оплачиваются не из польского бюджета. Это фонды Евросоюза, США. И, конечно же, расплата за это все должна быть политическая".-0-