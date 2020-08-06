Эксперт: проект по альтернативному подсчету голосов сделан на скорую руку и вызывает много вопросов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по альтернативному подсчету голосов на выборах сделан на скорую руку и вызывает много вопросов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор компании "Масштабные решения", резидента ПВТ Владимир Хабаров.

Эксперт отметил, что созданная для альтернативного подсчета голосов платформа - вещь не просто несовершенная. "Она вызывает множество вопросов, начиная от технических и заканчивая безопасностью использования персональных данных", - сказал Владимир Хабаров.

Можно до бесконечности дискутировать на тему персональных данных пользователей, зарегистрировавшихся на платформе: и где она зарегистрирована, и применяются ли там средства защиты информации, и реализован ли проект в соответствии с требованиями белорусского законодательства. Ответы на все эти вопросы, полагает собеседник, в ближайшее время дадут уполномоченные органы. "Вместе с тем нельзя не поговорить отдельно о способах реализации проекта. Сегодня в стране на 9 млн населения более 12 млн телефонных номеров мобильной связи. В это количество входят как личные номера избирателей, так и номера, которыми пользуются их дети, иностранцы, огромное количество корпоративных номеров. Иными словами: один человек, имея в наличии 2-5 или более сим-карт, ответами о том, за кого собирается голосовать и на каком участке, подкрепляя обезличенным бюллетенем, в конечном итоге при наличии таких же единомышленников может в корне изменить конечный результат", - обратил внимание эксперт.

"Таким образом, это, скорее, некий частный инициативный проект, сделанный на скорую руку и поэтому до конца не продуманный. Он совершенно не может претендовать ни в каком виде на статус официального. Есть вопросы, связанные с подходами в реализации достоверности поступающей первичной информации. Имеются возможности для манипулирования ими, в связи с чем полученный результат при отсутствии контроля в процессе разработки продукта во многом зависит от непредвзятости ее разработчиков. Все это дает серьезные основания усомниться в достоверности полученных результатов", - подытожил Владимир Хабаров.-0-

Адвокат: сбор фото и видео для онлайн-платформ может повлечь ответственность за разглашение персональных данных Согласно ст.22.13 КоАП, установлена административная ответственность за разглашение персональных данных. Уголовным кодексом, в частности ст.179, - ответственность за незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни.

Эксперт: онлайн-платформы не наделены компетенцией для подсчета голосов избирателей Об этом сообщил адвокат Минской городской коллегии адвокатов Антон Гриневич, комментируя возможность фотографировать бюллетени для голосования и распространять их.