Эксперт: проводить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19 нет необходимости, заявил ректор Гомельского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Игорь Стома в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации, сообщает БЕЛТА.

"Есть общее понимание данного вопроса. Это понимание озвучено в том числе ECDC - центром профилактики и контроля заболеваний, одной из ведущих организаций в мире, которая публикует рекомендации по профилактике распространения инфекции. Никаких клинически значимых решений на основе определения титров антител до или после вакцинации не принимается. Если говорить простым языком, от того, что человек определил, какой у него титр антител, специалист не может сказать, что ему, например, нужно отсрочить вакцинацию", - сказал Игорь Стома.

Он заметил: нет такого достоверного титра антител, который наверняка защитит от заболевания. Иммунная защита против COVID-19 основывается не только и не столько на антителах, сколько на клеточном иммунном ответе. "Как резюме: нет никакого смысла определять антитела до и после прививки. Может быть только ваш личный научный интерес, любопытство", - резюмировал он.

Как сообщалось, новая серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь".

Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения отвечают на различные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет.

Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.-0-