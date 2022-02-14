Эксперт рассказал о подготовке специалистов для БелАЭС

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора по научной работе НИУ "Институт ядерных проблем" БГУ Александр Лобко в пресс-центре БЕЛТА рассказал о подготовке специалистов для БелАЭС.

"Есть государственная программа подготовки кадров, в которую вовлечено много вузов: БГУ, БНТУ, БГУИР, некоторые колледжи. Согласно этой программе осуществляется подготовка. Конкретно наш институт имеет отношение к физфаку БГУ, где готовятся физики. Точнее, там есть две специальности "ядерная физика и ядерные технологии" и "радиационное материаловедение". Могу сказать, что эти студенты готовятся по расширенной программе. Сейчас подготовка ведется 5,5 лет. Очень хорошие ребята туда подбираются, они действительно получают хорошую подготовку и показывают хорошие знания в своих дипломных работах. Наш институт берет студентов на дипломные работы. Наши самые квалифицированные сотрудники читают спецкурсы по подготовке персонала для станции и для ядерных исследовательских учреждений", - рассказал Александр Лобко.

По его словам, подготовка специалистов ведется не только в Беларуси, а также в партнерских вузах России. "Где они проходят какие-то курсы, которые у нас еще либо недостаточно разработаны, либо нет тренажеров, которые существуют в университетах с большим опытом подготовки кадров. В России очень большая история подготовки и ядерной энергетики. Так что мы учимся и видим, что уровень хороший", - добавил замдиректора.-0-