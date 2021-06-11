Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В любом государстве политик, призывающий к санкциям против своей же страны, ставит крест на политической карьере, поскольку он своей стране пророчит политический и экономический коллапс. Такое мнение политического аналитика Вадима Боровика публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Такая работа ведется. Уже прошла первая встреча в рамках "Круглого стола демократических сил", на ней были парламентарии, представители различных оргкомитетов, юристы и политические эксперты. Мы прорабатываем решение (об ответственности. - Прим. БЕЛТА) в двух формах. Либо это закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП, либо декрет Президента. Изучаем оба варианта, они будут вынесены на рассмотрение главы государства. Помимо уголовной и административной ответственности, есть еще одно предложение: поражение в политических правах. То есть лица, призывающие к санкциям, должны на определенный срок лишаться права баллотироваться, участвовать в политической деятельности, высказываться по общественно-политическим вопросам. Для нас важно выработать максимально справедливый механизм взыскания таких затрат. Например, чтобы не пострадали члены семьи: вполне может оказаться, что мать и отец допускающего такие призывы деструктивщика взгляды его совершенно не разделяют", - отметил эксперт.

Также он считает, что нужно разделять тяжесть проступка.

"Одно дело - какой-то недалекий гражданин лайк поставил. И совсем другое - когда политик бегает по европейским приемным и выклянчивает санкции против своей страны. Такой человек должен понести жесточайшую ответственность и навсегда забыть о политической деятельности как предатель национальных интересов. Надо понимать, что даже сама идея обсуждения санкций, не говоря уже об их вводе, ухудшает инвестиционный климат в стране, подрывает доверие инвесторов и имидж страны на международной арене. То есть вред уже нанесен даже разговорами о санкциях, - подчеркнул Вадим Боровик. - Поэтому речь не только и не столько о стремлении наказать кого-то. Речь о необходимости воспитать у общества ответственность перед собственной страной и собственным народом. Чтобы, несмотря на любые политические баталии, несогласия с той или иной точкой зрения, в отношении собственной страны даже мысли не возникало призывать к санкциям!".

Аналитик считает, что на международной арене санкциями и прочим внешним давлением попросту манипулируют заинтересованные. "Цель - захват рынков и наращивание геополитического влияния.

Ряд государств используют сбежавших политиков - марионеток, которые находятся в полной зависимости от своих западных спонсоров, - как выразителей мнения народа. А тем временем осуществляют захват рынков и лоббируют свои интересы на международной арене. Не надо быть наивными: в мире крайне жесткая конкуренция, и все шаги тщательно продуманы. Как только кто-то уходит с рынка или снижает свое присутствие на нем, эту нишу тут же занимают конкуренты. Поэтому розовые очки насчет "борьбы за права человека" посредством санкций надо снимать. Все борются за свои, в первую очередь экономические, интересы", - подытожил Вадим Боровик. -0-