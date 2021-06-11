Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 июня 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:55 Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах Регионы
11:53 Около 50 долгостроев ввели в эксплуатацию в Гродненской области в первом квартале Регионы
11:51 Фотоловушки в Витебской области выявили 15 нарушений природоохранного законодательства - возмещен ущерб на Br38 тыс. Регионы
11:50 Петришенко: в Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных проблем инвалидов Общество
11:50 Лукашенко: при корректировке административных процедур важно не допустить бюрократии Президент
11:45 Завершено расследование дела о поддельных командировках для отдыхающих в период пандемии Происшествия
11:34 В России за сутки выявили 12 505 заразившихся коронавирусом В мире
11:31 Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей Общество
11:30 Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной - эксперт Экономика
11:26 До +27°С ожидается в Беларуси 12 июня Общество
11:22 В Беларуси планируют ввести многоуровневую систему регулирования административных процедур Президент
11:21 "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсуждают изменения в Гражданский кодекс Президент
11:15 В Кембридже создали "веганский" паучий шелк для замены пластика Калейдоскоп
11:14 Солигорчанин приговорен к 4 годам колонии за угрозу убийством и насилие в отношении милиционера Происшествия
11:12 "Сістэма каардынат": книгу о судьбах известных белорусов издала "Белорусская энциклопедия" Культура
11:10 Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития Общество
11:10 Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом Общество
11:04 Милиция обеспечит охрану общественного правопорядка в дни фестиваля "Маладзечна-2021" Регионы
10:58 Гурин: призываем мировое сообщество к конструктивному и дружественному диалогу Общество
10:58 Трое мужчин обманом получили страховые выплаты на $90 тыс. - расследование завершено Происшествия
10:57 Возбуждены уголовные дела за распространение личных сведений прокурорских работников Происшествия
10:52 Борисов и Мозырь примут первые матчи 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
10:52 Посол Беларуси посетил Судан: страны договорились о промышленной кооперации и сотрудничестве в АПК Политика
10:50 Безопасность внешних границ обсудили в Бресте руководители оперативно-разыскных органов СНГ Общество
10:34 Беларусь готовится к летнему сезону свадеб: выбираем букеты из роз Общество
10:18 Межмидовские консультации стран СНГ по вопросам контроля над вооружениями прошли в Минске Политика
10:15 На трассе под Щучином микроавтобус протаранил грузовик Происшествия
10:14 Четырем минчанам дали по 5 лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам Происшествия
10:11 Профильные лагеря откроются летом на базе 10 учебных заведений Минской области Регионы
10:10 На участке пр.Партизанского в Минске временно ограничат движение Регионы
Все новости
Все новости
Общество
11 июня 2021, 10:07

Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям

Вадим Боровик. Фото из архива
Вадим Боровик. Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В любом государстве политик, призывающий к санкциям против своей же страны, ставит крест на политической карьере, поскольку он своей стране пророчит политический и экономический коллапс. Такое мнение политического аналитика Вадима Боровика публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Такая работа ведется. Уже прошла первая встреча в рамках "Круглого стола демократических сил", на ней были парламентарии, представители различных оргкомитетов, юристы и политические эксперты. Мы прорабатываем решение (об ответственности. - Прим. БЕЛТА) в двух формах. Либо это закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП, либо декрет Президента. Изучаем оба варианта, они будут вынесены на рассмотрение главы государства. Помимо уголовной и административной ответственности, есть еще одно предложение: поражение в политических правах. То есть лица, призывающие к санкциям, должны на определенный срок лишаться права баллотироваться, участвовать в политической деятельности, высказываться по общественно-политическим вопросам. Для нас важно выработать максимально справедливый механизм взыскания таких затрат. Например, чтобы не пострадали члены семьи: вполне может оказаться, что мать и отец допускающего такие призывы деструктивщика взгляды его совершенно не разделяют", - отметил эксперт.

Также он считает, что нужно разделять тяжесть проступка.

"Одно дело - какой-то недалекий гражданин лайк поставил. И совсем другое - когда политик бегает по европейским приемным и выклянчивает санкции против своей страны. Такой человек должен понести жесточайшую ответственность и навсегда забыть о политической деятельности как предатель национальных интересов. Надо понимать, что даже сама идея обсуждения санкций, не говоря уже об их вводе, ухудшает инвестиционный климат в стране, подрывает доверие инвесторов и имидж страны на международной арене. То есть вред уже нанесен даже разговорами о санкциях, - подчеркнул Вадим Боровик. - Поэтому речь не только и не столько о стремлении наказать кого-то. Речь о необходимости воспитать у общества ответственность перед собственной страной и собственным народом. Чтобы, несмотря на любые политические баталии, несогласия с той или иной точкой зрения, в отношении собственной страны даже мысли не возникало призывать к санкциям!".

Аналитик считает, что на международной арене санкциями и прочим внешним давлением попросту манипулируют заинтересованные. "Цель - захват рынков и наращивание геополитического влияния.

Ряд государств используют сбежавших политиков - марионеток, которые находятся в полной зависимости от своих западных спонсоров, - как выразителей мнения народа. А тем временем осуществляют захват рынков и лоббируют свои интересы на международной арене. Не надо быть наивными: в мире крайне жесткая конкуренция, и все шаги тщательно продуманы. Как только кто-то уходит с рынка или снижает свое присутствие на нем, эту нишу тут же занимают конкуренты. Поэтому розовые очки насчет "борьбы за права человека" посредством санкций надо снимать. Все борются за свои, в первую очередь экономические, интересы", - подытожил Вадим Боровик. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения политологи санкции
Новости рубрики Общество
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко: в Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных проблем инвалидов
Фото из архива Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей
Фото из архива До +27°С ожидается в Беларуси 12 июня
Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития
Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом
Максим Гурин. Фото из архива Гурин: призываем мировое сообщество к конструктивному и дружественному диалогу
Главное
Во время совещания "Это экономическая конституция страны" - у Лукашенко обсуждают изменения в Гражданский кодекс
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Луцкий: наш священный долг - сохранить историческую правду о Победе над нацизмом
Новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов внесена в Палату представителей
Топ-новости
Лукашенко: при корректировке административных процедур важно не допустить бюрократии
В Беларуси планируют ввести многоуровневую систему регулирования административных процедур
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Эксперт рассказал о возможных вариантах ответственности за призывы к санкциям
Петришенко: в Беларуси реализуется комплексный подход к решению актуальных проблем инвалидов
Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной - эксперт
Межмидовские консультации стран СНГ по вопросам контроля над вооружениями прошли в Минске
Посол Беларуси посетил Судан: страны договорились о промышленной кооперации и сотрудничестве в АПК
Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Молодечно встречает гостей юбилейного фестиваля белорусской песни и поэзии
Беларусбанк выдал более 1 тыс. ипотечных кредитов
Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска - Захарова
Четырем минчанам дали по 5 лет колонии за приготовление к массовым беспорядкам
Терентьев: Беларусь хочет просто спокойно жить и идти путем, который выбрало большинство населения
Католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.