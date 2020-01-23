Эксперт рассказал, откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атипичная пневмония (SARS), Ближневосточный синдром (MERS) - вызванные коронавирусами заболевания в разное время становились самой злободневной темой. В конце декабря 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. И виной вновь стал коронавирус - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в КНР возросло до 571, жителям Уханя временно запретили выезжать за его пределы. Случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде. Откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься, корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий кафедрой молекулярной биологии биологического факультета БГУ Анатолий Евтушенков.

Караник: белорусские медики располагают реактивами для выявления нового штамма коронавируса "Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года - новый штамм, который был обнаружен в КНР", - сказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Коронавирусы циркулируют среди животных, которые в большинстве случаев вообще могут быть бессимптомными носителями. "Но в какой-то момент эти вирусы преодолевают межвидовой барьер и начинают передаваться человеку. Скорее всего, это связано с тем, что коронавирусы, которые относятся к РНК-содержащим, подвержены высокой степени изменчивости. Она у них в тысячу раз больше, чем у ДНК-содержащих. В итоге возникают разные генетические варианты этих вирусов и какой-то из них приобретает способность передаваться людям", - пояснил Анатолий Евтушенков.

Именно из-за этого зачастую очень непросто создать вакцину против коронавируса. "Он может быстро изменить генотип и потерять чувствительность к вакцине", - отметил специалист.

В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов "Это те аэропорты, которые являются крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие", - сказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Сначала человек тоже может быть бессимптомным носителем. Все зависит от степени вирулентности вируса, то есть его способности заражать организм. Можно ли в таком случае защититься от инфекции? По словам эксперта, действенными будут самые элементарные профилактические меры. "Вирус начинает представлять опасность, когда попадает на слизистую. Чтобы этого не произошло, нужно тщательно мыть с мылом открытые участки тела, руки и лицо после того, как побывали на улице или в общественных местах", - рассказал он. По его словам, в свое время такие простые меры профилактики в числе прочих помогли остановить распространение вируса Эбола.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-

Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году.