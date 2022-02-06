Эксперт рассказал, при каких симптомах омикрона у детей, нужно обязательно обращаться к врачу

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующий педиатрическим отделением 6-ой детской клинической поликлиники Минска Кирилл Савостенко в эфире телеканала СТВ рассказал, при каких симптомах омикрона у детей, нужно обязательно обращаться к врачу, сообщает БЕЛТА.

"Есть группа детей старше 10 лет, у которой, как правило, фиксируются случаи развития тяжелого течения коронавирусной инфекции, и в некоторых случаях они заканчиваются развитием мультисистемного воспалительного синдрома, требующего госпитализации в стационар. Так на что родителям необходимо обратить внимание? Первое - это если лихорадка, повышенная температура тела держится более трех суток. Если мы говорим про детей до года, то это отказ от груди либо, если ребенок на искусственном вскармливании, отказ от бутылочки, это кряхтение, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, то есть отмечаются признаки дыхательной недостаточности, тахипноэ (учащение дыхательных движений), тахикардия (учащение сердечных сокращений). Вот это те признаки, на которые необходимо родителям внимательно обращать внимание, и при которых нужно обращаться за медицинской помощью", - сообщил медик.

Также эксперт подчеркнул, что самым эффективным методом борьбы с инфекциями, в частности с вирусными, является вакцинация. "И она оправдала себя. Я сам лично вакцинирован и не заболел после вакцинации. Что касается вакцинации подростков, то в нашей поликлинике тоже проводится вакцинация подростков старше 12 лет. Я считаю, это огромный прорыв в нашей стране", - подчеркнул он.

Кирилл Савостенко напомнил, что с 27 декабря 2021 года началась вакцинация детского населения. "И она сейчас по стране идет достаточно неплохими темпами, также и в нашей поликлинике. Могу отметить, что поствакцинальный период у данной группы детей протекает в принципе хорошо, к нам никто не обращался с теми или иными жалобами, например, на повышение температуры или на какие-то местные реакции. То есть можно сделать вывод о том, что вакцинация детей старше 12 лет проходит благоприятно, поэтому вакцинироваться стоит", - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, возможна ли в будущем вакцинация детей более младшего возраста, заведующий отделением высказал мнение, что "мы к этому придем". "Дети, как во время первой волны, так и сейчас выступают переносчиками инфекции, а вакцинация и снижение возрастного ценза для вакцинации против коронавирусной инфекции позволит ускорить темпы снижения заболеваемости данной инфекцией в целом по стране", - считает Кирилл Савостенко.-0-

Специалист рассказал про симптомы омикрона у детей