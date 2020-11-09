Эксперт рассказала о мерах, которые позволят смягчить вторую волну COVID-19

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Татьяна Дороженкова считает, что соблюдение противоэпидемических мер позволит смягчить вторую волну COVID-19. Об этом она сообщила корреспонденту БЕЛТА.

"Из действенных мер профилактики я бы выделила соблюдение дистанцирования. Это аэрозольная инфекция, возбудитель выделяется при кашле, чихании, разговоре и распространяется на расстояние максимум в 1,5 м. Поэтому соблюдение рекомендуемой дистанции между людьми позволит снизить риск заражения", - сказала Татьяна Дороженкова.

Задерживать выделяемые аэрозольные частицы помогает маска. По некоторым данным, она задерживает около 40-50% таких частиц. При этом нужно учитывать, отметила доцент кафедры, что маску нельзя носить бесконечно.

"Примерно через два часа она может стать влажной, а это повышает выживаемость возбудителей. Поэтому маску нужно менять. В случае если это многоразовая повязка, перед очередным использованием ее необходимо постирать", - добавила она.

Кроме того, следует как можно чаще мыть руки с мылом, а если нет такой возможности, использовать антисептики в виде гелей или спиртовых растворов. "Об этом уже тысячу раз говорили, к счастью, люди следуют этому простому правилу. В результате, как было замечено, даже заболеваемость кишечными инфекциями, которые у нас доминируют в теплое время года, резко уменьшилась", - обратила внимание эксперт.

Что касается ношения перчаток, Татьяна Дороженкова считает это также действенной мерой. Перчатки можно носить в общественных местах: магазинах, транспорте, на рынке и др. Вместе с тем здесь важен разумный подход, уверена она. "Важно помнить, что на руках есть микротрещины, царапины. Если носить перчатки длительное время, на коже могут появиться воспаленные участки, поскольку влажность усиливает процессы мацерации, что приводит к разрушению целостности кожи", - добавила она.

Кроме того, важно как можно чаще делать влажную уборку на своем рабочем месте. Татьяна Дороженкова рассказала, что она для этого использует те же антисептики и специальные бактерицидные салфетки, которые применяет для обработки рук. "Обрабатывать дезсредством надо не только поверхность стола, но и ручки входной двери, клавиатуру, наушники, поверхность телефона и даже ключи от входной двери", - добавила она.

Хорошей рекомендацией эксперт назвала частое проветривание помещения. По ее словам, это нужно делать по 15 минут не менее четырех раз в течение дня. Проветривание снижает количество пылевых частиц в воздухе помещения, уменьшая тем самым риск заражения не только вирусными, но и бактериальными инфекциями.

По словам доцента кафедры эпидемиологии, следование этим простым правилам позволит обезопасить себя от заболевания, сохранив привычный образ жизни.-0-