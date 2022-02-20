Эксперт рассказала о трех версиях происхождения омикрона

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодня существуют три версии происхождения омикрона, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

Рассматриваются три версии, но пока ни одна из них не доказана. Первая версия заключается в том, что вирус уже был в 2020 году, но при секвенировании каким-то образом удалось пропустить этот набор мутаций. Согласно второй версии, впервые омикрон появился у людей с иммуносупрессией, в частности, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Подобное доказательство было получено для варианта дельта: считается, что этот вирус появился у пациентов с онкологическими заболеваниями. По третьей версии вирус омикрон пришел от мышей.

"Наверное, все-таки наиболее жизнеспособная версия о том, что вирус на протяжении какого-то длительного периода формировался у ВИЧ-инфицированных пациентов. Ретроспективно секвенированные образцы показали, что первые случаи омикрона были выявлены только в сентябре 2021 года, поэтому вряд ли он присутствовал в 2020 году. Не думаю, что омикрон мог тихо сидеть, а потом буквально в течение недели распространиться как минимум в 15 странах, то есть молниеносно. Нет действительно серьезных доказательств и того, что вирус пришел от мышей", - отметила Елена Гасич.

Она добавила, что пациенты с иммуносупрессией находятся в особой группе контроля. "Положительные пробы, полученные у пациентов с иммуносупрессией, подлежат обязательному секвенированию, чтобы проводить мониторинг генетических изменений коронавируса", - отметила заведующая отделением.-0-