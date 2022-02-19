Эксперт рассказала о трех возможных вариантах развития пандемии COVID-19

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения на сегодня рассматривает три возможных варианта развития пандемии COVID-19, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Сошлюсь на мнение ВОЗ. В мире возможно три варианта развития событий. Первый - к нам придет более заразный вариант, который, однако, будет вызывать очень легкое течение, напоминающее симптоматику ОРВИ. Второй - усилиями ученых разных стран удастся разработать вакцину, которая будет эффективна против разных вариантов вируса. И третий, самый неблагоприятный, - придет новый высокозаразный вариант - и мы вернемся к началу 2020 года, когда не были готовы. Хочется надеяться на первый вариант, приход омикрона в какой-то степени об этом говорит", - сказала Елена Гасич.

Она пояснила, что именно предполагает третий возможный вариант развития событий. Речь идет о том, что придет вариант, который научится обходить иммунную защиту, против которого не будут работать имеющиеся антитела. Такой сценарий теоретически возможен, но его вероятность, по мнению Елены Гасич, минимальна.

Какой бы из вариантов не реализовался на практике, в осенне-зимний период, вероятнее всего, стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. "По опыту 2020-2021 годов в летнее время в любом случае было снижение заболеваемости во всех странах мира. Подъем начинался в осенний период - сентябрь-октябрь-ноябрь. С учетом тенденции и нашей большой надежды на переход коронавирусной инфекции в сезонную, конечно, мы ожидаем подъем заболеваемости в осенне-зимний период", - отметила эксперт.-0-