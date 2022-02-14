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14 февраля 2022, 13:38

Эксперт рассказала об инфраструктуре ядерной безопасности в Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в пресс-центре БЕЛТА рассказала о развитии в стране регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности.

"Вы знаете, что 2 июня Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Наша страна в каком-то смысле трансформировалась и получила новый статус. Если раньше мы были страной-новичком в этой сфере, то сейчас мы страна, эксплуатирующая атомную станцию", - рассказала Ольга Луговская.

По ее словам, всему этому предшествовал очень долгий путь формирования инфраструктуры ядерной радиационной безопасности в стране. "Речь идет не только о сооружении атомной станции, но и создании инструментов, механизмов, нормативно-правовых структур, матриц, которые позволяют и дают гарантии того, что все участники этого процесса работают должным образом и безопасно. Основы таких требований заложены в рекомендациях и требованиях Международного агентства по атомной энергии. Какие основные элементы инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности? Прежде всего это регулирующие требования - система нормативно-правовой базы, организация лицензионного разрешительного процесса, создание системы надзора, инспекционная деятельность в этом направлении, участие в системе аварийного реагирования, аварийной готовности, проведение оценок и экспертиз безопасности, вопросы, связанные с исполнением страной международных обязательств как страной, обладающей ядерной энергетикой, а также информирование всех заинтересованных о состоянии ядерной и радиационной безопасности", - отметила начальник Госатомнадзора.

Ольга Луговская подчеркнула: все решения, которые принимаются в этой сфере, должны быть научно обоснованными. "Должны быть выработаны экспертным сообществом для того, чтобы действительно это были оптимальные и правильные решения, - продолжила она. - На всех этапах реализации первой ядерной программы мы опирались на знания и экспертные компетенции специалистов системы технической поддержки. Эволюция этой системы тоже была довольно существенная. Начинали мы с того, что у нас центральной организацией, которая обеспечивала научно-техническое сопровождение сооружения БелАЭС, являлся Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны Национальной академии наук Беларуси. Далее речь шла о том, что эта сфера требует высокого уровня компетенций в различных направлениях, поэтому постепенно шло формирование и объединение всех научных и экспертных ресурсов для принятия определенных решений, касающихся различных аспектов реализации ядерной программы. И на сегодняшний момент мы имеем целостную систему, которая включает в себя 17 организаций - это научно-исследовательские учреждения, учреждения системы образования, которые обеспечивают подготовку кадров, которые ответственны за научно-технические экспертные подходы к решению различных задач, возникающих в процессе регулирования в области ядерной и радиационной безопасности".

Ольга Луговская дополнила, что создана организация, которая выполняет функции координатора - Центр по ядерной и радиационной безопасности при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. "Организация новая, она только формируется, но уже полностью вовлечена в процесс подготовки различных технических и экспертных решений", - констатировала она.-0-

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